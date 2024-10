Basket, l’Olimpia Milano ospita Parigi per iniziare a vincere in Eurolega (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si sta disputando la seconda giornata dell’Eurolega 2024/25 di Basket e domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà all’Unipol Forum il Paris Basketball. Per la squadra di Ettore Messina è la chance per iniziare a vincere in Europa dopo il ko subito contro il Monaco. Seconda sfida contro una formazione francese, con il Parigi alla sua prima stagione in Eurolega, con i Parigini usciti sconfitti di misura all’esordio in casa contro la Stella Rossa Belgrado. Per la difesa biancorossa nel mirino ci sarà TJ Shorts, autore di 16 punti e 4 assist all’esordio, ma attenzione anche a Nadir Hifi e all’ex di giornata, Maodo Lo, che vorrà mettersi in mostra al Forum dopo i 12 punti segnati contro Belgrado. Di contro, l’EA7 dovrà fare a meno di Josh Nebo, out per infortunio, mentre la distorsione alla caviglia subita contro Sassari mette in forte dubbio anche Leandro Bolmaro. Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano ospita Parigi per iniziare a vincere in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si sta disputando la seconda giornata dell’2024/25 die domani sera l’EA7 Emporio Armaniospiterà all’Unipol Forum il Parisball. Per la squadra di Ettore Messina è la chance perin Europa dopo il ko subito contro il Monaco. Seconda sfida contro una formazione francese, con ilalla sua prima stagione in, con ini usciti sconfitti di misura all’esordio in casa contro la Stella Rossa Belgrado. Per la difesa biancorossa nel mirino ci sarà TJ Shorts, autore di 16 punti e 4 assist all’esordio, ma attenzione anche a Nadir Hifi e all’ex di giornata, Maodo Lo, che vorrà mettersi in mostra al Forum dopo i 12 punti segnati contro Belgrado. Di contro, l’EA7 dovrà fare a meno di Josh Nebo, out per infortunio, mentre la distorsione alla caviglia subita contro Sassari mette in forte dubbio anche Leandro Bolmaro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove vedere in tv Olimpia Milano-Parigi - Eurolega basket : orario - programma - streaming - In Serie A bilancio di 1-1 per i biancorossi con un ko all’esordio contro Trieste e la vittoria casalinga contro Sassari pochi giorni fa. Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30. I campioni d’Italia sono chiamati a riscattare la battuta d’arresto di una settimana fa in trasferta contro l’AS Monaco dell’ex Mike James (93-80), con coach Ettore Messina che dovrà fare ... (Oasport.it)

Olimpia Milano-Paris in tv : programma - orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket - it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla. In alternativa, Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky ... (Sportface.it)

Basket Serie A : l’EA7 Milano si sblocca - Brescia corsara a Scafati - Trieste paga la poca capacità di gestire le rimonte. Nella girandola finale di timeout è Della Valle dalla lunetta a mettere in cassaforte il successo in cui spiccano i 23 punti sia della guardia ex Reggio Emilia sia di Nikola Ivanovic. Il solito Pangos cerca di risollevare i partenopei contro un’avversaria che trova in Uthoff e Brooks i punti di riferimento per blidare il risultato (83-92) con ... (Sport.quotidiano.net)