Tutto.tv - Alfred e Anna clamoroso colpo di scena dopo Temptation Island: cosa è emerso

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel corso della quinta puntata di, c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra. Il ragazzo ha tradito la sua fidanzata con la single Sofia, ragion per cui lei lo ha lasciato. In realtà. anche lui è giunto alla stessa conclusione in quanto si è reso conto di stare con la giovane solamente perché lei era stata in grado di darle tutto quello che lui non aveva mai avuto, ovvero, una famiglia. Sul loro conto sono trapelare delle segnalazioni di recente, specie per quanto riguarda il rapporto trae Sofia. In queste ore, però, pare ci sia stato undidipersarebbe successohanno scelto di uscire separatamente da