A Milano è partito il tram della salute mentale

È partito da piazza Fontana il tram della salute mentale che, nell'ambito dell'iniziativa Milano4mentalhealth e in collaborazione con Deloitte, attraverserà la città per portare il suo messaggio contro lo stigma. A bordo del mezzo viaggiano pazienti, familiari, operatori e volontari pronti a

