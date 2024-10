Wsj, da Sinwar ordine a Hamas riprendere attacchi kamikaze (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, ha ordinato ai leader del gruppo terroristico di riprendere gli attacchi suicidi in Israele poco dopo aver sostituito Ismail Haniyeh alla guida del politburo di Hamas: lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari dell'intelligence araba. I funzionari affermano che la mente del 7 ottobre ha inviato questa direttiva: "È il momento di rilanciare gli attentati suicidi". Alcuni membri anziani di Hamas avrebbero delle riserve sulla decisione. Il Wsj conferma anche le indiscrezioni secondo cui Sinwar avrebbe recentemente ripreso i contatti con i mediatori sul cessate il fuoco. Quotidiano.net - Wsj, da Sinwar ordine a Hamas riprendere attacchi kamikaze Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il leader di, Yahya, ha ordinato ai leader del gruppo terroristico diglisuicidi in Israele poco dopo aver sostituito Ismail Haniyeh alla guida del politburo di: lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari dell'intelligence araba. I funzionari affermano che la mente del 7 ottobre ha inviato questa direttiva: "È il momento di rilanciare gli attentati suicidi". Alcuni membri anziani diavrebbero delle riserve sulla decisione. Il Wsj conferma anche le indiscrezioni secondo cuiavrebbe recentemente ripreso i contatti con i mediatori sul cessate il fuoco.

