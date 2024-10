Quotidiano.net - Vespa velutina verso sud? Ecco dove è stato l’ultimo ritrovamento

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lecce, 9 ottobre 2024 –? Ètrovato un esemplare di calabrone dalle zampe gialle a Lecce ma è ancora presto per concludere che si tratti di un nuovo insediamento. Fino ad oggi questo insetto alieno invasivo che sta decimando gli alveari e sta provocando un danno enorme agli apicoltori, si è espanso in cinque regioni italiane.è diffusa Presenza devastante in Liguria –è arrivata nel 2004 – laè arrivata anche in Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. La Puglia sarebbe quindi la sesta regione. Ma gli scienziati sono prudenti, non ci sono ancora elementi sufficienti per concludere che si tratti di un insediamento vero e non di una presenza sporadica, legata come sempre succede agli spostamenti di merci e di persone.