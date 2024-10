Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma e Valerio come nella peggiore delle Soap! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 9 ottobre 2024, Gemma Galgani e il corteggiatore Valerio tornano al centro dell'attenzione. Spunta la misteriosa Maria Soledad e sembra di essere nella trama di una pessima Soap spagnola. Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma e Valerio come nella peggiore delle Soap! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di, in onda oggi 9 ottobre 2024,Galgani e il corteggiatoretornano al centro dell'attenzione. Spunta la misteriosa Maria Soledad e sembra di esseretrama di una pessimaspagnola.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furti nella notte - arrestati due uomini - Questo non è stato l’unico episodio, anche il 26 settembre un altro uomo, albanese di ventisette anni, è stato segnalato attorno alle due di notte dopo un furto in un bar di via Traversa Pistoiese. Prato, 7 ottobre – Doppio intervento della polizia di Prato a seguito di due furti avvenuti nella notte. (Lanazione.it)

Mosca : “L’Ucraina ha perso 20.800 uomini nella regione di Kursk” - Sono stati distrutti anche 33 lanciarazzi multipli, 9 lanciatori di sistemi missilistici di difesa aerea, 5 caricatori-trasportatori, 45 stazioni di guerra elettronica, 9 radar. (Imolaoggi.it)

La Juve vince a Lipsia in dieci uomini in una partita incredibile : nella ripresa succede di tutto - La Juventus vince in rimonta una partita incredibile: resta in 10 per tutto il secondo tempo, pareggia due volte e si regala la vittoria con lo splendido gol di Conceicao.Continua a leggere . (Fanpage.it)