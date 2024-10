Sbircialanotizia.it - Tpl, intesa Gse e Asstra per trasformazione energetica del settore

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione del seminario tecnico intitolato “Trasporto pubblicato zero emission: le buone pratiche per ladel” Si è svolto oggi il primo giorno del seminario tecnico intitolato “Trasporto pubblicato zero emission: le buone pratiche per ladel”, organizzato da, l’Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione