Torna "Animali in fiera" tra cani, cavalli, gatti e specie esotiche (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Animali, che passione. Torna la rassegna fieristica dedicata alla famiglia che permette di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale, con lo scopo di favorirne una conoscenza non superficiale. E’ “Animali in fiera”, la cui 15esima edizione Torna alla fiera di Forlì sabato 12 e Forlitoday.it - Torna "Animali in fiera" tra cani, cavalli, gatti e specie esotiche Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), che passione.la rassegna fieristica dedicata alla famiglia che permette di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale, con lo scopo di favorirne una conoscenza non superficiale. E’ “in”, la cui 15esima edizionealladi Forlì sabato 12 e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Animali trovati morti in strada : torna l’allarme avvelenamento - it. Va sottolineato che il pericolo dei bocconi avvelenati è sempre presente: che siano fette di prosciutto arrotolate piuttosto che polpette per gli inconsapevoli amici a quattro zampe rappresentano esche irresistibili. In paricolare nei giorni scorsi è stato riscontrata la sospetta morte per avvelenamento di due cani lungo via Pianodardine. (Anteprima24.it)

Ritorna la tradizionale benedizione degli animali per la festa di San Francesco d'Assisi - Â Anche quest'anno, grazie alla disponibilitĂ e al cuore generoso di padre Antonio e padre Luciano, si rinnova una delle tradizioni piĂą amate dalla nostra comunitĂ : la benedizione degli animali domestici in occasione della festivitĂ di san Francesco d'Assisi, patrono degli animali e dell'ecologia. . (Avellinotoday.it)

Torna a Guastalla nel weekend “Piante e animali perduti” - Francesco, Intrecci sul Po: raduno dei cestai, con laboratori, dimostrazioni di intreccio ed esposizione con l’utilizzo di “piante perdute”, a cura di Gruppo Cestaie e Cestai Italiani. Nella stessa sede si terrà l’incontro Fattoria Amica - Come mirare all’autonomia e all’autosufficienza energetica, con Giuseppe Alberini, Vinenzo Firetto, Simone Domenico Aspriello, Luigi Villani, Maristella ... (Ilrestodelcarlino.it)