Temptation Island visto da uno psicologo: “Alfred emblema di chi tradisce per creare una rottura” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal tradimento di Alfred Ekhator alla reazione di Anna Acciardi, i problemi amorosi mostrati a Temptation Island offrono diversi spunti di riflessione sulle dinamiche di coppia. L'analisi dello psicologo Elpidio Cecere sui comportamenti del ragazzo: "Se si smette di amare, si deve lasciar andare il partner o lo si terrà legato a una relazione disfunzionale". Fanpage.it - Temptation Island visto da uno psicologo: “Alfred emblema di chi tradisce per creare una rottura” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal tradimento diEkhator alla reazione di Anna Acciardi, i problemi amorosi mostrati aoffrono diversi spunti di riflessione sulle dinamiche di coppia. L'analisi delloElpidio Cecere sui comportamenti del ragazzo: "Se si smette di amare, si deve lasciar andare il partner o lo si terrà legato a una relazione disfunzionale".

