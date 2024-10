Ilfattoquotidiano.it - Temptation Island, Anna furibonda lascia Alfred: “Sei un uomo di poca sostanza, non ti fai schifo?”. Lui scoppia in lacrime, poi bacia Sofia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È giunta alla fine l’esperienza di. Il 25enne, nella precedente puntata, si erato andare,ndo la tentatricesotto gli occhi esterrefatti della sua fidanzata, a cui era stato mostrato il video della scena. Così,ha chiesto un falò di confronto per mettere la parola fine a una situazione che non è più disposta ad accettare.Non appena arrivata al falò, la 27enne già sembra distaccata e non saluta nemmeno l’ormai ex fidanzato. A prendere la parola, però, è: “Ti voglio dire la verità perché per me tu mi hai fatto capire cosa è la famiglia. Ho un senso di gratitudine che non finirà mai”. Nulla, però, sembra scalfire, che incalza il ragazzo con una serie di domande: “Te lo ha insegnato lei questo termine? Quale è la verità? Che non mi ami? Da quanto tempo sai che non mi ami e non me l’hai detto?”.