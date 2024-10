Cityrumors.it - Tare: “Nuno Tavares fu bocciato da Sarri. Io al Milan? Ecco la verità”

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex direttore sportivo della Lazio è intervenuto in esclusiva a Tvplay.it e ha parlato di Inter, Inzaghi e anche Baroni Iglitorna a parlare e racconta di tutto e di più. L’ex direttore sportivo della Lazio, dopo un periodo di silenzio, è tornato a spiegare la sua posizione su quanto sta facendo e su quanto è accaduto alla Lazio, rivelando anche retroscena come quello su. L’ex direttore sportivo della Lazio Igliparla del suo passato alla Lazio e non solo (Tvplay.it)Tra i tanti giocatori che si stanno mettendo in evidenza in questa prima parte della stagione in Italia c’è sicuramente il portoghese ex Marsiglia ed ex Arsenalche sta facendo vedere quanto è bravo, soprattutto per quel che riguarda gli assist, visto che è il primo giocatori in classifica.