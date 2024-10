Speciale Halloween: Notturno a Palazzo Reale, una visita guidata tra misteri e leggende (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella magica Notte di Halloween le porte di Palazzo Reale si aprono in esclusiva serale per una visita guidata unica e straordinaria tra misteri e leggende.Un viaggio nel tempo attraverso gli eleganti saloni meravigliosamente affrescati, i volti mostruosi ed inquietanti dell'Armeria Reale, il Torinotoday.it - Speciale Halloween: Notturno a Palazzo Reale, una visita guidata tra misteri e leggende Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella magica Notte dile porte disi aprono in esclusiva serale per unaunica e straordinaria tra.Un viaggio nel tempo attraverso gli eleganti saloni meravigliosamente affrescati, i volti mostruosi ed inquietanti dell'Armeria, il

