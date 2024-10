Scontro tra un'auto e un monopattino: ferito un giovane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri a Pordenone. Il fatto è successo alle 15:30 tra viale Venezia e via Montereale. Secondo le prime ricostruzioni il giovane, di origine pakistana, stava percorrendo la pista ciclabile quando, nei pressi Pordenonetoday.it - Scontro tra un'auto e un monopattino: ferito un giovane Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un ragazzo di 26 anni è rimastoa seguito di un incidente stradale avvenuto ieri a Pordenone. Il fatto è successo alle 15:30 tra viale Venezia e via Montereale. Secondo le prime ricostruzioni il, di origine pakistana, stava percorrendo la pista ciclabile quando, nei pressi

