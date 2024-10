Sci alpino, Niels Hintermann ha un tumore: l’annuncio alla vigilia della stagione, a febbraio era tornato alla vittoria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Niels Hintermann ha scoperto di avere un tumore ai linfonodi notando un gonfiore al collo durante gli ultimi allenamenti svolti in Sudamerica insieme alla Nazionale svizzera di sci alpino (soltanto pochi giorni fa aveva postato un video in cui lo si vedeva impegnato sulla neve). Il talentuoso elvetico ha rivelato la diagnosi durante una conferenza stampa, comunicando che gli esami approfonditi a cui si è sottoposto hanno evidenziato anche linfonodi nella zona della clavicola. Lo sciatore 29enne, che durante l’estate si era sposato e che si stava preparando all’ormai imminente avvio dell’annata agonistica riservata agli sport invernali, dovrà sostenere un paio di cicli di chemioterapia presso la clinica Hirslanden di Zurigo e salterà l’intera stagione 2024-2025 che culminerà con i Mondiali a febbraio. Oasport.it - Sci alpino, Niels Hintermann ha un tumore: l’annuncio alla vigilia della stagione, a febbraio era tornato alla vittoria Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha scoperto di avere unai linfonodi notando un gonfiore al collo durante gli ultimi allenamenti svolti in Sudamerica insiemeNazionale svizzera di sci(soltanto pochi giorni fa aveva postato un video in cui lo si vedeva impegnato sulla neve). Il talentuoso elvetico ha rivelato la diagnosi durante una conferenza stampa, comunicando che gli esami approfonditi a cui si è sottoposto hanno evidenziato anche linfonodi nella zonaclavicola. Lo sciatore 29enne, che durante l’estate si era sposato e che si stava preparando all’ormai imminente avvio dell’annata agonistica riservata agli sport invernali, dovrà sostenere un paio di cicli di chemioterapia presso la clinica Hirslanden di Zurigo e salterà l’intera2024-2025 che culminerà con i Mondiali a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sci alpino, Niels Hintermann ha un tumore: l’annuncio alla vigilia della stagione, a febbraio era tornato alla vittoria - Niels Hintermann ha scoperto di avere un tumore ai linfonodi notando un gonfiore al collo durante gli ultimi allenamenti svolti in Sudamerica insieme alla ... (oasport.it)

Dramma per Niels Hintermann che salta tutta la prossima stagione - Al 29enne discesista svizzero è stato diagosticato un cancro ai linfonodi. Si sottoporrà a chemioterapia e radioterapia. (sportal.it)

Lo sciatore Hintermann, 29 anni, salterà l’intera stagione per un tumore ai linfonodi - Il discesista svizzero ha rivelato in conferenza stampa di essersi sottoposto alle analisi per un gonfiore al collo. I tempi di recupero saranno di circa sei mesi ... (rainews.it)