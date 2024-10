Scassinata l’auto di Juan Jesus il duro sfogo del difensore brasiliano | Fate vomitare!

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un bruttissimo risveglio perdel Napoli, che questa mattina si è ritrovato, evidentemente nel tentativo di rubarla. Il tutto è stato documentato con un video postato tra le Storie Instagram del profilo del calciatore, accompagnato da queste parole: “Sicurezza zero! Dopo quasi 1 mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione,!”. Lodi: “A Napoli non mi sentirò mai più al sicuro” “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta” – ha scrittoper poi aggiungere: “Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro”.