Sammy Basso la mamma | Organi donati alla scienza

Gli Organi – "non il corpo" – di Sammy Basso, il 28enne malato di progeria morto ad Asolo, nel Trevigiano, lo scorso sabato, "sono stati donati alla ricerca, affinché siano utili a far progredire gli studi su cui lui stesso stava lavorando". Lo conferma in un'intervista al Corriere del Veneto Laura Lucchin, madre del giovane.

Tragedia Vago di Lavagno - morte cerebrale del 15enne : donati gli organi - (Adnkronos) – Si sono concluse le sei ore di osservazione previste dalla norma e la seconda riunione della specifica Commissione… L'articolo Tragedia Vago di Lavagno, morte cerebrale del 15enne: donati gli organi proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Tragedia Vago di Lavagno - morte cerebrale del 15enne : donati gli organi - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)

Verona - accertata la morte cerebrale del 15enne di Lavagno. Donati gli organi - Una volta concluse le sei ore di osservazione previste dalla norma, la seconda riunione della specifica Commissione ospedaliera ha proceduto a sospendere tutte le terapie e i supporti per le funzioni vitali del ragazzo. Nella giornata di oggi sono state "sospese tutte le terapie e i supporti per le funzioni vitali", è stato spiegato in una nota da parte del nosocomio veronese. (Tg24.sky.it)