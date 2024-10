Puff Daddy, oggi inizia il processo: tutto quello che sappiamo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tanto atteso processo a Puff Daddy inizia oggi, 9 ottobre 2024, alle 10 a New York (16 in Italia). Dopo quasi un mese di reclusione nel carcere MDC Brooklyn, il rapper farà la sua prima apparizione in tribunale, pronto a testimoniare la sua innocenza, come dichiarato dal suo avvocato Marc Agnfilo. Il processo, di Puff Daddy, oggi inizia il processo: tutto quello che sappiamo L'Identità . Lidentita.it - Puff Daddy, oggi inizia il processo: tutto quello che sappiamo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tanto atteso, 9 ottobre 2024, alle 10 a New York (16 in Italia). Dopo quasi un mese di reclusione nel carcere MDC Brooklyn, il rapper farà la sua prima apparizione in tribunale, pronto a testimoniare la sua innocenza, come dichiarato dal suo avvocato Marc Agnfilo. Il, diilcheL'Identità .

Scandalo Puff Daddy - Duane Davis : “Mi ha dato un milione di dollari per ammazzare Tupac” - nel mirino anche l'amico Jay-Z e Beyoncé - Diddy, si trova attualmente in carcere con le accuse di violenza, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale. Il fondatore della Bad Boy Records, Sean Combs in arte Puff Daddy o P. Dalla notizia dello scandalo sono state numerose le teorie sul suo coinvolgimento in numerosi omicid . (Ilgiornaleditalia.it)

Caso Puff Daddy - la madre lo difende : “Raccontate bugie” - . Diddy è stato arrestato lo scorso 16 settembre a Manhattan per lo scandalo che lo coinvolge insieme a molte celebrità , per cui è accusato di crimini molto gravi Arrestato Puff Daddy ma la […] The post Caso Puff Daddy, la madre lo difende: “Raccontate bugie” appeared first on L'Identità . Il produttore musicale P. (Lidentita.it)

“Mio figlio Puff Daddy non è il mostro che stanno dipingendo - sono tutte bugie. È innocente” : la madre Janice lo difende con le unghie e con i denti - Testimoniare quello che sembra un linciaggio pubblico di mio figlio prima che abbia avuto l’opportunità di dimostrare la sua innocenza è un dolore troppo insopportabile per essere espresso a parole. E ancora: “Queste bugie lanciate contro di lui sono motivate da coloro che cercano un guadagno finanziario e non giustizia. (Ilfattoquotidiano.it)