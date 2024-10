Procedure concorsuali indette da Asia, la soddisfazione della Uil Fpl (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo il mio più vivo compiacimento per le cinque Procedure concorsuali indette da Asia Benevento S.p.A., azienda partecipata al 100% dal Comune di Benevento. Questa rappresenta una grandissima opportunità di lavoro per il territorio beneventano”. Il messaggio arriva da Sabatino Cimino, uno degli esponenti di spicco della Uil Fpl per il Comune di Benevento. “Al fine di garantire alla cittadinanza un servizio d’eccellenza è fondamentale che vi siano professionisti adeguati in seno alla società che cura il servizio di igiene ambientale, soprattutto dopo la stipula di un contratto dalla durata di ben otto anni. Anteprima24.it - Procedure concorsuali indette da Asia, la soddisfazione della Uil Fpl Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo il mio più vivo compiacimento per le cinquedaBenevento S.p.A., azienda partecipata al 100% dal Comune di Benevento. Questa rappresenta una grandissima opportunità di lavoro per il territorio beneventano”. Il messaggio arriva da Sabatino Cimino, uno degli esponenti di spiccoUil Fpl per il Comune di Benevento. “Al fine di garantire alla cittadinanza un servizio d’eccellenza è fondamentale che vi siano professionisti adeguati in seno alla società che cura il servizio di igiene ambientale, soprattutto dopo la stipula di un contratto dalla durata di ben otto anni.

