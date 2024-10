Perché il diesel aumenta: la protesta e cosa fa il governo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prezzi più alti per il diesel, ma con un calo di quelli della benzina. A dettare i movimenti che in futuro potrebbero smuovere la "bilancia" dei carburanti sono le accise, odiatissime imposte che gonfiano, e non poco, i costi per il rifornimento. A presentare questo scenario è stato il ministro Cataniatoday.it - Perché il diesel aumenta: la protesta e cosa fa il governo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prezzi più alti per il, ma con un calo di quelli della benzina. A dettare i movimenti che in futuro potrebbero smuovere la "bilancia" dei carburanti sono le accise, odiatissime imposte che gonfiano, e non poco, i costi per il rifornimento. A presentare questo scenario è stato il ministro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché il diesel aumenta : la protesta e cosa fa il governo - Prezzi più alti per il diesel, ma con un calo di quelli della benzina. A dettare i movimenti che in futuro potrebbero smuovere la "bilancia" dei carburanti sono le accise, odiatissime imposte che gonfiano, e non poco, i costi per il rifornimento. A presentare questo scenario è stato il ministro... (Today.it)

Diesel - il governo potrebbe aumentare le accise - Con la nuova legge di bilancio l'esecutivo sarebbe pronto ad allineare il balzello sul gasolio a quello sulla benzina. (Wired.it)

Aumentano le accise sul diesel. Nel 2019 Giorgia Meloni diceva : “È una vergogna - vanno abolite” - Video che tornato ad essere virale in queste ore. La nuova norma vale 3 miliardi e 100 milioni di euro. Leggi anche: Diesel, stangata in arrivo: le accise verranno equiparate a quelle della benzina Il video della Meloni del 2019 “Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. Un bel gruzzoletto utile per le coperture della prossima legge di Bilancio. (Thesocialpost.it)