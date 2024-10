Parlamento Ue, Ilaria Salis a Orban in Aula: “L’Ungheria è un regime repressivo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilaria Salis parla al Parlamento europeo a Strasburgo e va all’attacco del governo di Budapest. “Conosco L’Ungheria dal suo luogo più oscuro, il carcere. Sono stata detenuta preventivamente per 15 mesi e sono qui oggi solo grazie alla solidarietà di migliaia di cittadini antifascisti. La presidenza di questo governo ungherese è decisamente inappropriata e inopportuna. L’Unione europea è nata dalle ceneri della sconfitta del nazifascismo ed era intesa come progetto di cooperazione internazionale. È un amaro paradosso avere una presidenza guidata da qualcuno il cui obiettivo è quello di smantellare l’Ue in nome del nazionalismo. L’Ungheria, sotto Viktor Orban, è diventata un regime illiberale e oligarchico, uno stato etnico autoritario. Lapresse.it - Parlamento Ue, Ilaria Salis a Orban in Aula: “L’Ungheria è un regime repressivo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)parla aleuropeo a Strasburgo e va all’attacco del governo di Budapest. “Conoscodal suo luogo più oscuro, il carcere. Sono stata detenuta preventivamente per 15 mesi e sono qui oggi solo grazie alla solidarietà di migliaia di cittadini antifascisti. La presidenza di questo governo ungherese è decisamente inappropriata e inopportuna. L’Unione europea è nata dalle ceneri della sconfitta del nazifascismo ed era intesa come progetto di cooperazione internazionale. È un amaro paradosso avere una presidenza guidata da qualcuno il cui obiettivo è quello di smantellare l’Ue in nome del nazionalismo., sotto Viktor, è diventata unilliberale e oligarchico, uno stato etnico autoritario.

