Paolo Virzì torna sul set: ecco quale sarà il suo prossimo film (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono in corso a Roma le riprese di Cinque secondi, nuova fatica di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, e Ilaria Spada, ecco i primi dettagli. Paolo Virzì è tornato sul set a Roma per girare il suo prossimo progetto, intitolato Cinque secondi. Grande cast per il film, interpretato da Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano Sereni, Galatea Bellugi nei panni di Matilde, Valeria Bruni Tedeschi in quelli di Giuliana e Ilaria Spada che interpreterà Letizia. Scritto da Paolo Virzì insieme a Francesco Bruni e al fratello Carlo Virzì, Cinque secondi è prodotto da Greenboo Production, Indiana Production, Motorino Amaranto e Vision Distribution in collaborazione con Sky. La distribuzione sarà curata in Italia da Vision Distribution. La sinossi Adriano è un misterioso personaggio dall'aria trascurata che Movieplayer.it - Paolo Virzì torna sul set: ecco quale sarà il suo prossimo film Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono in corso a Roma le riprese di Cinque secondi, nuova fatica dicon Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, e Ilaria Spada,i primi dettagli.to sul set a Roma per girare il suoprogetto, intitolato Cinque secondi. Grande cast per il, interpretato da Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano Sereni, Galatea Bellugi nei panni di Matilde, Valeria Bruni Tedeschi in quelli di Giuliana e Ilaria Spada che interpreterà Letizia. Scritto dainsieme a Francesco Bruni e al fratello Carlo, Cinque secondi è prodotto da Greenboo Production, Indiana Production, Motorino Amaranto e Vision Distribution in collaborazione con Sky. La distribuzionecurata in Italia da Vision Distribution. La sinossi Adriano è un misterioso personaggio dall'aria trascurata che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinque secondi : al via le riprese del nuovo film di Paolo Virzì - Cinque secondi: al via le riprese del nuovo film di Paolo Virzì Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese di CINQUE SECONDI, il nuovo film di Paolo Virzì, che ha come protagonisti Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano Sereni, Galatea Bellugi nei panni di Matilde, Valeria Bruni Tedeschi in quelli di Giuliana e Ilaria Spada che interpreterà Letizia. (Cinefilos.it)

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti - dopo la lite il regista ritira la querela (l'attrice - per ora - no) - Dopo la discussione in pubblico dello scorso giugno - tra insulti, urla, spintoni e stoviglie in frantumi - gli ex coniugi si erano querelati a vicenda. Ora lui è tornato suoi passi, mentre lei è pronta a farlo solo se il regista «si attiverà in sede civile per i figli». (Vanityfair.it)

Paolo Virzì ritira la querela contro Micaela Ramazzotti - lei no : “Farà un passo indietro solo a questa condizione” - Paolo Virzì ha ritirato la querela nei confronti di Micaela Ramazzotti. Ramazzotti è pronta a passare sopra anche all’episodio di quella sera, solo ed esclusivamente nel momento in cui Virzì, così come è stato solerte nel rimettere velocemente la querela, si attivi in maniera concreta nell’interesse dei figli in sede civile”, ha commentato alle agenzie di stampa l’avvocato David Leggi che ... (Ilfattoquotidiano.it)