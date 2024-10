Ilfogliettone.it - Ottava fumata nera per l’elezione del giudice costituzionale: Meloni ferma ma non rinuncia a Marini

Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Montecitorio, l’ennesimaha sancito il fallimento del tentativo di eleggere Francesco Saverioalla Corte, una candidatura fortemente voluta dalla premier Giorgia. Per l’volta, l’aula parlamentare non è riuscita a raggiungere il quorum necessario a causa dell’assenza compatta delle opposizioni. La maggioranza, pur vicina al successo, si è scontrata con la mancanza di voti, una situazione che ha spintoa ritirare il suo “se serve ci sono”, segnale che fino al pomeriggio lasciava presagire un possibile blitz istituzionale per portare a casa la nomina. La partita si è dunqueta, ma solo per il momento. La premier non hato alla candidatura di, convinta che non ci sia conflitto di interessi nel proporre il suo consigliere giuridico come nuovo membro della Corte.