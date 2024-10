Nuova avventura per Klopp: sarà il Global Head of Soccer di Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jurgen Klopp ha scelto di cominciare una Nuova avventura, questa volta lontano dalla panchina. Come riporta il portale tedesco Bild infatti, l’ex allenatore del Liverpool, fermo da maggio 2024 dopo 9 stagioni alla guida dei Reds, diventerà con l’inizio del 2025 il nuovo Global Head of Soccer della Red Bull. Il manager tedesco si occuperà della rete internazionale di tutte le squadre calcistiche dell’universo Red Bull, con un ruolo strategico e di leadership. Klopp sosterrà quindi gli allenatori di Lipsia, Salisburgo e New York Red Bulls nello sviluppo ulteriore della filosofia di gioco e nello scouting della casa austriaca. Non si tratta però un addio definitivo alla panchina: nel suo contratto è infatti presente una clausola che gli consentirà di liberarsi se dovesse riceverà l’offerta di diventare CT della nazionale tedesca. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jurgenha scelto di cominciare una, questa volta lontano dalla panchina. Come riporta il portale tedesco Bild infatti, l’ex allenatore del Liverpool, fermo da maggio 2024 dopo 9 stagioni alla guida dei Reds, diventerà con l’inizio del 2025 il nuovoofdella Red. Il manager tedesco si occuperà della rete internazionale di tutte le squadre calcistiche dell’universo Red, con un ruolo strategico e di leadership.sosterrà quindi gli allenatori di Lipsia, Salisburgo e New York Reds nello sviluppo ulteriore della filosofia di gioco e nello scouting della casa austriaca. Non si tratta però un addio definitivo alla panchina: nel suo contratto è infatti presente una clausola che gli consentirà di liberarsi se dovesse riceverà l’offerta di diventare CT della nazionale tedesca.

