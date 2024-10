Nobel per la chimica a Baker, Hassabis e Jumper: il premio per le scoperte sulle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Per la progettazione computazionale delle proteine" L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la chimica 2024, a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine” e, congiuntamente, a Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. La motivazione Nella motivazione dell'assegnazione del premio, l'Accademia Sbircialanotizia.it - Nobel per la chimica a Baker, Hassabis e Jumper: il premio per le scoperte sulle proteine Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Per la progettazione computazionale delle" L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare ilper la2024, a David“per la progettazione computazionale delle” e, congiuntamente, a Demise John M.“per la previsione della struttura delle”. La motivazione Nella motivazione dell'assegnazione del, l'Accademia

