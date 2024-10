Napoli, uomo ucciso a coltellate nella notte: arrestato 59enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la tragica morte di Luigi Procopio a colpi di pistola davanti al figlio nel quartiere della Duchesca a Napoli, c’è da registrare un’altra morte violenta nel cuore del capoluogo partenopeo, quella del 47enne Mariano Pilato. Se nel primo caso le motivazioni sono da ricercare probabilmente in un debito di soldi che la vittima aveva contratto forse con un nipote acquisito, in questo secondo caso si sarebbe trattata di una banale lite sfociata nel sangue. Omicidio a Napoli, una banale lite finisce in tragedia A quanto pare Pilato avrebbe iniziato a discutere con un amico 59enne e a litigare per futili motivi. La discussione si sarebbe infervorata e degenerata, fino a quando il 59enne non avrebbe afferrato un coltello colpendo a morte l’amico. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la tragica morte di Luigi Procopio a colpi di pistola davanti al figlio nel quartiere della Duchesca a, c’è da registrare un’altra morte violenta nel cuore del capoluogo partenopeo, quella del 47enne Mariano Pilato. Se nel primo caso le motivazioni sono da ricercare probabilmente in un debito di soldi che la vittima aveva contratto forse con un nipote acquisito, in questo secondo caso si sarebbe trattata di una banale lite sfociata nel sangue. Omicidio a, una banale lite finisce in tragedia A quanto pare Pilato avrebbe iniziato a discutere con un amicoe a litigare per futili motivi. La discussione si sarebbe infervorata e degenerata, fino a quando ilnon avrebbe afferrato un coltello colpendo a morte l’amico.

