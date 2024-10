Napoli, polemiche per il Pulcinella ‘fallico’ in piazza Municipio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per mesi piazza Municipio, a Napoli, è stata adornata dalla famosa Venere degli stracci di Pistoletto. Un’opera che ha creato non poche polemiche, in particolare dopo che un senza tetto la diede alle fiamme e la Venere fu ricostruita e riposizionata in piazza. Adesso l’opera di Pistoletto va in pensione, sarà collocata presso la chiesa di San Severo al Pendino, per lasciare posto al Pulcinella rivisitato di Gaetano Pesce. L’opera, ideata dall’artista poco prima di morire, sarà inaugurata questa sera alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma già non mancano le polemiche. In tanti hanno notato la forma ‘fallica’ del Pulcinella alto 12 metri, posto proprio davanti al Maschio Angioino. Una silhouette che tanti napoletani non hanno gradito. Lapresse.it - Napoli, polemiche per il Pulcinella ‘fallico’ in piazza Municipio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per mesi, a, è stata adornata dalla famosa Venere degli stracci di Pistoletto. Un’opera che ha creato non poche, in particolare dopo che un senza tetto la diede alle fiamme e la Venere fu ricostruita e riposizionata in. Adesso l’opera di Pistoletto va in pensione, sarà collocata presso la chiesa di San Severo al Pendino, per lasciare posto alrivisitato di Gaetano Pesce. L’opera, ideata dall’artista poco prima di morire, sarà inaugurata questa sera alla presenza del sindaco di, Gaetano Manfredi, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma già non mancano le. In tanti hanno notato la forma ‘fallica’ delalto 12 metri, posto proprio davanti al Maschio Angioino. Una silhouette che tanti napoletani non hanno gradito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vola una bestemmia durante il collegamento da Napoli a “La vita in diretta” - ma Matano non se ne accorge. Polemiche sui social : “Inaccettabile” - Così, quando si sono rialzati per l’ennesima volta i toni, Matano ha chiesto prontamente scusa ai telespettatori per la situazione, come riporta il profilo Cinguetterai: “Torniamo in studio. “L’uso di potenti apparecchiature elettroacustiche” da parte del cantante (che poi raccogliere il compenso con un paniere calato dal suo balcone), causano “un forte rumore che invade tutto il vicinato” e ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Sette euro per una pizza margherita sono troppi?" Russo (Il mio viaggio a Napoli) al centro delle polemiche - Dopo la visita da Crazy Pizza di Flavio Briatore sul lungomare di Napoli e il famigerato scontrino da 300 euro in quattro per la cena, Giuseppe Russo de “Il mio viaggio a Napoli" è stato a sua volta investito dalle polemiche per la margherita da sette euro servita nel suo locale dei quartieri... (Napolitoday.it)

Juventus-Napoli - polemiche sul retropassaggio di Olivera : Marelli boccia Doveri | VIDEO - com/0joFgby6V9 — ???? ?? (@xMarkness__) September 21, 2024 L'articolo Juventus-Napoli, polemiche sul retropassaggio di Olivera: Marelli boccia Doveri | VIDEO sembra essere il primo su CalcioWeb. Forti le proteste da parte dei calciatori della Juventus e di Thiago Motta ma l’arbitro Doveri giudica come ‘involontario’ il retropassaggio di Olivera e lascia correre. (Calcioweb.eu)