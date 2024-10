Matilde Serao, la vita della scrittrice e giornalista diventa una serie tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La vita di Matilde Serao, la prima donna fondatrice e direttrice di un giornale, diventa una serie tv. Vissuta nella Napoli della Bella Époque a cavallo tra ‘800 e ‘900, Matilde Serao è stata una donna fuori dal suo tempo eppure capace di raccontarlo meglio di chiunque altro, la prima giornalista di potere e di 2anews.it - Matilde Serao, la vita della scrittrice e giornalista diventa una serie tv Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladi, la prima donna fondatrice e direttrice di un giornale,unatv. Vissuta nella NapoliBella Époque a cavallo tra ‘800 e ‘900,è stata una donna fuori dal suo tempo eppure capace di raccontarlo meglio di chiunque altro, la primadi potere e di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Matilde Serao - le parole di Viola Ardone e Olga Campofreda : «Una donna in un mondo di uomini» - Matilde Serao vista da persone che possono capirla più di altre. Perché sono donne, per mestMiere scrivono e sono della sua stessa terra. E in più amano la produzione della... (Ilmattino.it)

Traffico in via Matilde Serao. "Caos - ingorghi e mancanza di controlli" - Il consigliere comunale di Maddaloni Michele Ferraro ha segnalato una situazione di grave disagio per i residenti e gli esercenti di via Matilde Serao, aggravata dalla mancanza di controlli della polizia municipale. Il tratto di strada in questione, dove è situato il centro per l’impiego, è... (Casertanews.it)