Manduria, nuova sede per il Commissariato di Polizia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano"Ho voluto constatare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori inerenti l'immobile che ospiterà la nuova sede del Commissariato e del Distaccamento della Polizia Stradale di Manduria. Le attività procedono spedite ed il cronoprogramma prevede la conclusione degli stessi entro il prossimo anno. Il progetto di riqualificazione riguarda importanti interventi mirati al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con l'obiettivo di rendere più moderni e funzionali gli spazi da destinare alle attività di Polizia e, allo stesso tempo, migliorare il benessere delle condizioni degli operatori". Così l'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

