Liberoquotidiano.it - "Lotta dura, a Roma non deve andare": Macron fuori controllo, crociata anti-italiana per... una serie tv

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Lotteremomente. E chiederemo loro di restare a Parigi!". Nessuna questione politica o di Stato: al momento ciò che sembra stare a cuore al presidente francese Emmanuelè il destino dellatv prodotta da Netflix, "Emily in Paris", con Lily Collins come attrice protagonista. Alla fine della quarta stagione, uscita di recente sulla nota piattaforma streaming, a Emily viene chiesto, per motivi lavorativi, di lasciare Parigi e di trasferirsi a. È certo, quindi, che la quinta stagione dellaverrà girata nella capitale. Di qui laa cui è prontoper riportare il prodotto targato Netflix a Parigi. Il presidente ne ha parlato in un'intervista alla rivista Usa Variety. "Emily in Paris anon ha senso", ha ironizzato il presidente francese.