Londra il principe William premia i giovani creativi di cinema e videogame

Il principe del Galles William ha incontrato mercoledì a Londra, nella sede della British Academy of Film and Television Arts a Piccadilly, i beneficiari del fondo Prince William BAFTA Bursary Fund, che premia i giovani creativi nel campo del cinema, dei videogiochi e della televisione. L'evento è stato co-organizzato dalla Bafta e dalla Royal African Society. Presenti insieme al principe anche attori famosi come Andy Serkis (Gollum nella trilogia del Signore degli Anelli), Sheila Atim, Celia Imrie e Stephen Merchant.

