Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: cambi da ambo le parti, bianconere in trincea

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76? E’ il momento di Rosucci, al posto di Cantore. Più equilibrio in mezzo al campo per Canzi e la. 75? Vangsgaard pericolosa! S’inserisce in area e, in spaccata, spara sopra la traversa! 73? Giocatona di Saevik che spinge sulla destra con grande dribbling su Schtzer e Thomas, fermata poi dalla difesa juventina. 70? Juve in, spinge il. 67? Sponda area di Schatzer in favore di Girelli: torsione complicata per la numero 10 che non imprime la giusta forza: facile per Enblom. 66? Punizione conquistata da Girelli sulla destra: cross di Caruso con Bergmaschi che arriva sul secondo palo ma trova la deviazione in corner del. Primo angolo. 63? Cantore scappa sulla destra e cerca il centro-area: allontana la difesa norvegese.