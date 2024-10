Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: bianconere bloccate, spingono le padrone di casa

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18? Alta la soluzione di Caruso da ottima posizione: destro sopra la barriera che non si abbassa a sufficienza. 18? Si distende finalmente la, Caruso cerca Beccari in area, sugli sviluppi falloe punizione guadagnata dai 20 metri. Situazione interessante. 15? Spinge il, sfogo a sinistra dellediche porta al limite dell’area juventina Thomsen, si copre bene la difesa delle ragazze di Canzi. 12? Bonansea pesca Cantore in area, stop impreciso della numero 9 che fa evaporare il tentativo bianconero. 11? Caruso scippa palla a Thomsen e imbecca Vangsgaard in profondità , sulla sinistra. Buona guardia di Horte che fronteggia e rende innocua l’iniziativa della danese. 8? Saevik scappa via sulla sinistra, sterza e apparecchia per il destro radente di Thomsen, contrato da Lenzini.