Lettonia-Macedonia del Nord | le probabili formazioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 4 di Lega C di Nations League 2024/2025. Gli ospiti, sulla carta favoriti, cercano i tre punti per distanziare le altre avversarie del raggruppamento.delsi giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo Skonto Stadium di Riga.DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno esordito in questa competizione con una pesante sconfitta per 4-1 subito in Armenia, per poi riprendersi tra le mura amiche superando di misura le Isole Faroe. Adesso la Nazionale di Nicolato si appresta ad affrontare lo scoglio più duro nella corsa alla promozione in Lega B. I macedoni, invece, hanno pareggiato la prima gara per 1-1 contro le Isole Faroe, per poi regolare l’Armenia con un netto 2-0.