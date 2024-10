Lega, al via il consiglio federale: nessuna stangata sulla casa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperto questa mattina il consiglio federale della Lega, presieduto dal segretario Matteo Salvini. All’ordine del giorno, tra le altre cose, c’è il bilancio dopo il successo di Pontida, l’udienza del processo Open Arms in calendario il 18 ottobre e la manovra. sulla casa – è stato ribadito dal Carroccio – non ci sarà alcuna stangata. Per questo il vicepremier e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno ringraziato chi, come Confedilizia, ha compreso le parole del titolare del Mef, spiega la Lega. Lapresse.it - Lega, al via il consiglio federale: nessuna stangata sulla casa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperto questa mattina ildella, presieduto dal segretario Matteo Salvini. All’ordine del giorno, tra le altre cose, c’è il bilancio dopo il successo di Pontida, l’udienza del processo Open Arms in calendario il 18 ottobre e la manovra.– è stato ribadito dal Carroccio – non ci sarà alcuna. Per questo il vicepremier e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno ringraziato chi, come Confedilizia, ha compreso le parole del titolare del Mef, spiega la

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Biancofiore - 'sfregio a Consiglio provinciale Bolzano - spero non collegato a 7 ottobre' - Ferma condanna per un vile gesto sul quale auspico arrivi una presa di distanza unanime da tutte le forze politiche e si possa fare piena chiarezza, per capire se si tratti di idioti che non sapevano come trascorrere la serata o se questa azione sia collegata al primo anniversario dell'attacco di ... (Liberoquotidiano.it)

Regione Lazio / Convocato consiglio regionale ma restano sul tappeto incognite legate a Forza Italia - Il gruppone […] L'articolo Regione Lazio / Convocato consiglio regionale ma restano sul tappeto incognite legate a Forza Italia sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. REGIONE LAZIO – Venerdì prossimo tornerà a riunirsi, dopo due mesi e mezzo di stop, il consiglio regionale del Lazio ma ... (Temporeale.info)

Farinaro confermato nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro - Francesco Farinaro presidente della Juvecaserta confermato nel Consiglio direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, in rappresentanza delle società di serie B nazionale. Soddisfatto il massino esponente del sodalizio bianconero che, nel ringraziare gli altri presidenti per la fiducia... (Casertanews.it)

Vis - Bosco rieletto nel Consiglio di Lega. L’ex regista Giorno guiderà il Sestri Levante - Questi due scontri diretti per la salvezza hanno reso un gruppo giovanissimo, consapevole dei propri mezzi. Il 2 ottobre, si è infatti tenuta a Firenze,nella sede della lega pro, l’assemblea elettiva delle societa’. Una Vis che sabato affronterà una squadra dalla storia centenaria che dopo una ... (Sport.quotidiano.net)

In Puglia un Nucleo ispettivo per il contrasto a corruzione e illegalità : via libera del Consiglio regionale - . . E' stata approvata all'unanimità, durante la seduta odierna del Consiglio regionale, la proposta di legge 'Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità ... (Baritoday.it)