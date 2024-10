L’assurda morte dell’attrice Francesca Carocci, indagati due medici dell’Aurelia Hospital di Roma: “Miocardite scambiata per un attacco d’ansia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) morte dell’attrice Francesca Carocci, indagati due medici Due medici dell’Aurelia Hospital di Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo con l’accusa di aver scambiato una Miocardite per un attacco d’ansia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’attrice 28enne Francesca Carocci. L’interprete è deceduta a marzo 2024 ma due giorni prima, il 28 febbraio, si era recata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, a Roma, a causa di un’improvvisa fitta al petto. I medici, però, l’hanno rimandata a casa con un antidolorifico. Come rivelato da La Repubblica, l’autopsia aveva svelato che la giovane soffriva di una patologia cardiaca. La 28enne, infatti, era stata sottoposta a una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, motivo per cui la procura di Roma ha deciso successivamente di approfondire la questione. Tpi.it - L’assurda morte dell’attrice Francesca Carocci, indagati due medici dell’Aurelia Hospital di Roma: “Miocardite scambiata per un attacco d’ansia” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)dueDuedisono stati iscritti nel registro degliper omicidio colposo con l’accusa di aver scambiato unaper unnell’ambito dell’inchiesta sulla28enne. L’interprete è deceduta a marzo 2024 ma due giorni prima, il 28 febbraio, si era recata al pronto soccorso, a, a causa di un’improvvisa fitta al petto. I, però, l’hanno rimandata a casa con un antidolorifico. Come rivelato da La Repubblica, l’autopsia aveva svelato che la giovane soffriva di una patologia cardiaca. La 28enne, infatti, era stata sottoposta a una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, motivo per cui la procura diha deciso successivamente di approfondire la questione.

“Un principio di miocardite scambiato per ansia” : due medici indagati per la morte dell’attrice 28enne Francesca Carrocci - Indagati due medici per la morte dell’attrice Francesca Carrocci. . Abbiamo svolto esami ed accertamenti clinici, completi e approfonditi, richiesti per la sintomatologia presentata dalla paziente. Lì ci sarebbero i segni di una sofferenza cardiaca dovuti ad un principio di miocardite che non sono stati adeguatamente sondati dai due medici che l’hanno presa in cura, scambiandoli invece per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Roma - due medici indagati per la morte dell’attrice Francesca Carocci : miocardite scambiata per ansia - Per il medico legale, quei valori sarebbero stati un campanello d’allarme, che se non sottovalutato avrebbe portato ad una corretta diagnosi relativa a un problema cardiaco. Secondo l’ipotesi accusatoria i due professionisti avrebbero sbagliato nel formulare una diagnosi e per questo motivo avrebbero provocato la morte della donna, deceduta nel mese di marzo scorso. (Lapresse.it)