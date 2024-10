La nuova Stellantis secondo Tavares Bloomberg | Profonda riorganizzazione in vista

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’amministratore delegato diCarlosdovrebbe avviare unain risposta al suo profit warning. Lo riporta l’agenziacitando alcune fonti,le quali l’ad potrebbe presentare la sua proposta al consiglio di amministrazione in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti. I tagli dovrebbero toccare vari dipartimenti, ma anche i manager dei marchi. Non è chiaro se il piano che sarà illustrato dasarà sostenuto dal cda che dovrebbe parlare anche del futuro dell’amministratore delegato. Il messaggio dei sindacati aIntanto le segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno chiesto adi spostare alla settimana successiva – dopo lo sciopero del 18 ottobre – l’incontro previsto per l’11, lo stesso giorno in cui ci sarà l’audizione alla Camera.