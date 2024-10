Italia - Belgio, per Spalletti è una "partita spartiacque" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Quella contro il Belgio sarà una "partita spartiacque, perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po' più tranquillamente". Cosi' Luciano Spalletti a Vivo Azzurro Tv, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Belgio. Dall'alto del primo posto del girone, frutto dei sei punti conquistati nelle prime due trasferte di Parigi e Budapest con i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, domani sera la Nazionale andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in Nations League. Un altro successo spianerebbe la strada verso i quarti di finale, permettendo all'Italia di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale. Agi.it - Italia - Belgio, per Spalletti è una "partita spartiacque" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Quella contro ilsarà una ", perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po' più tranquillamente". Cosi' Lucianoa Vivo Azzurro Tv, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il. Dall'alto del primo posto del girone, frutto dei sei punti conquistati nelle prime due trasferte di Parigi e Budapest con i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, domani sera la Nazionale andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in Nations League. Un altro successo spianerebbe la strada verso i quarti di finale, permettendo all'di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio all’Olimpico - Spalletti : “Partita spartiacque e sul Mondiale…” - Ho avuto modo di pensare, ci sono settimane che passano in un attimo e ore che non passano mai nel calcio. Ora però ho la sensazione di avere a che fare con ragazzi che vogliono far conoscere le loro qualità. Partecipare per noi è veramente importante – ha concluso Spalletti – ma non deve diventare un’ossessione o una pressione. (Calcioweb.eu)

Italia-Belgio - Spalletti : “Partita spartiacque. I giovani sono pronti” - Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po’ più tranquillamente”. I giovani sono pronti” appeared first on seriea24. Hanno velocità, a campo aperto sono devastanti e sugli esterni hanno giocatori bravi a dribblare, sono tra quelli che dribblano più di tutta Europa. (Seriea24.it)

Italia - Belgio - per Spalletti è una "partita spartiacque" - Luminose come gli occhi di Schillaci dopo un gol, uno sguardo spiritato che ha mandato in estati milioni di italiani diventando il simbolo delle 'Notti Magiche' . Contro il Belgio di Domenico Tedesco, orfano delle stelle De Bruyne e Lukaku, bisognerà stare attenti all'estro e alla velocità dei suoi giovani talenti, dall'atalantino De Ketelaere a Jeremy Doku. (Agi.it)