Intesa Sanpaolo premia 10 Pmi ' Vincenti' di Toscana e Umbria

Dalla moda alla meccanica, dall'energia alla salute: sono i settori di attività delle dieci Pmi emergenti di Toscana e Umbria che Intesa Sanpaolo ha selezionato per la nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma del gruppo bancario dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane. Ad accomunare le 150 Imprese Vincenti 2024 sono l'adozione di criteri Esg, i progetti di crescita, l'impatto sulle comunità e sui territori in cui operano contribuendo a creare valore per l'economia del territorio, occupazione e benessere delle persone.

