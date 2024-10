Cityrumors.it - In arrivo uno degli uragani più potenti di sempre: evacuazione di massa in corso

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uragano di enormi proporzioni si sta per schiantare contro la costa, si tratta di una delle tempeste più forti della storia Macchine in fuga dalla Florida, lo scenario è di quelli catastrofici. A due settimane di distanza dal potente Helene, a terrorizzare è l’di un nuovo e ancor più potente uragano: Milton. Nella mattinata di sabato, fanno sapere gli esperti, si è trasformato da depressione a tempesta tropicale nel giro di poche ore nella parte occidentale del Golfo del Messico. Nella serata di domenica, invece, nel giro di poche ore il ciclone tropicale si è trasformato in un uragano a causa della temperatura dell’acqua del mare arrivata fino a 30 °C e allo scarso wind shear. Inin Florida il tremendoMilton (Pixabay) – Cityrumors.itNel giro di 24 ore la sua categoria è salita dalla numero 3 di lunedì mattina, fino a quella massima di martedì sera.