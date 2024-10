Il volo di prova, poi il malfunzionamento: caccia russi abbattono il "super drone" stealth di Mosca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un prototipo del drone stealth S-70 Okhotnik, armato della forza aerea russa, è stata abbattuto dalla stessa aviazione di Mosca Ilgiornale.it - Il volo di prova, poi il malfunzionamento: caccia russi abbattono il "super drone" stealth di Mosca Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un prototipo delS-70 Okhotnik, armato della forza aerea russa, è stata abbattuto dalla stessa aviazione di Mosca

