Freni, per il centrodestra la casa è sacra, nessuna tassa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c'è scritto nel Psb (siamo a pagina 156 ultimo capoverso) per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. La casa per il centrodestra è sacra e nessuno la tasserà". L'ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, nella replica sul Piano strutturale di bilancio in discussione al Senato. Quotidiano.net - Freni, per il centrodestra la casa è sacra, nessuna tassa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c'è scritto nel Psb (siamo a pagina 156 ultimo capoverso) per vedere che nessuno prospetta alcunasulla. Laper ile nessuno la tasserà". L'ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico, nella replica sul Piano strutturale di bilancio in discussione al Senato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Freni - per il centrodestra la casa è sacra - nessuna tassa - "Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c'è scritto nel Psb (siamo a pagina 156 ultimo capoverso) per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. La casa per il centrodestra è sacra e nessuno la tasserà". L'ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, nella replica sul Piano strutturale di bilancio in discussione al Senato. (Quotidiano.net)

Tajani - il vertice di Forza Italia : da Barelli a Casasco - summit prima della riunione del centrodestra - . Prima della riunione di vertice del centrodestra, c'è stata una riunione dei vertici di Forza Italia con il segretario nazionale, Antonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli alla Camera e Maurizio Gasparri al Senato, Fulvio Martusciello, capogruppo di FI al Parlamento europeo, i vicesegretari Alberto Cirio, Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini, Stefano Benigni, e il responsabile dipartimento ... (Liberoquotidiano.it)