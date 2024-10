EZVIZ lancia la videocamera 4K a batteria con ricarica solare e il videocitofono smart senza fili (Di mercoledì 9 ottobre 2024) EZVIZ ha presentato la nuova gamma di videocamere di sorveglianza e smart. Tra i prodotti più interessanti la nuova cam da esterno completamente senza fili e con ricarica solare integrata EB5 e il videocitofono smart con display interno senza fili EP7. Dday.it - EZVIZ lancia la videocamera 4K a batteria con ricarica solare e il videocitofono smart senza fili Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha presentato la nuova gamma di videocamere di sorveglianza e. Tra i prodotti più interessanti la nuova cam da esterno completamentee conintegrata EB5 e ilcon display internoEP7.

