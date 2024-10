Dragon Ball: Sparking! Zero, il trailer di lancio è un inno alla nostalgia con Cha-La Head-Cha-La (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero, un filmato contraddistinto da un’alta dose di spettacolarità e da un grande tasso di nostalgia visto l’utilizzo di Cha-La Head-Cha-La, celeberrima canzone della serie animata di Dragon Ball Z. Questo nuovo trailer parte quindi segnalando i ben 6.180 giorni (16 anni, 11 mesi e 17 giorni) trascorsi dal rilascio del precedente capitolo della serie, nello specifico Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, ricordando che il momento tanto atteso da una nutrita fetta di fan è finalmente giunto grazie al lancio di Sparking! Zero su console e PC di nuova generazione. Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, il trailer di lancio è un inno alla nostalgia con Cha-La Head-Cha-La Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bandai Namco ha pubblicato ildidi, un filmato contraddistinto da un’alta dose di spettacolarità e da un grande tasso divisto l’utilizzo di Cha-La-Cha-La, celeberrima canzone della serie animata diZ. Questo nuovoparte quindi segnalando i ben 6.180 giorni (16 anni, 11 mesi e 17 giorni) trascorsi dal rilascio del precedente capitolo della serie, nello specificoZ: Budokai Tenkaichi 3, ricordando che il momento tanto atteso da una nutrita fetta di fan è finalmente giunto grazie aldisu console e PC di nuova generazione.

