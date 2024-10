Dailyshowmagazine.com - “Corpo” di Chiara Di Pofi: Una Mostra che Indaga la Perfezione e le Pressioni Sociali

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 12 ottobre 2024, in occasione della Giornata del Contemporaneo, l’associazione culturale Festa delle Medie inaugura a Viterbo la”, firmata dalla giovane artistaDi. L’esposizione si terrà presso il Justees Concept Store, in via Raniero Capocci 10, e sarà aperta al pubblico fino al 26 ottobre con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00. Un’Esposizione Sull’Illusoria Ricerca diLa” esplora il rapporto tra materialità delumano e leverso un ideale difisica.Di, artista emergente di Frosinone, utilizza un linguaggio artistico che mette in luce la tensione tra la realtà dele l’aspirazione a una bellezza artificiosa e irraggiungibile.