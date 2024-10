Consulta, ancora una fumata nera: maggioranza fallisce, esulta opposizione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ennesima fumata nera, l'ottava, del Parlamento riunito in seduta comune alla Camera per la scelta del giudice della Consulta. fallisce il tentativo della maggioranza, definito dall'opposizione come un "blitz della Meloni", di far eleggere (363 i voti richiesti, vale a dire i 3/5 dei 605 parlamentari) il giurista Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico Consulta, ancora una fumata nera: maggioranza fallisce, esulta opposizione L'Identità. Lidentita.it - Consulta, ancora una fumata nera: maggioranza fallisce, esulta opposizione Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ennesima, l'ottava, del Parlamento riunito in seduta comune alla Camera per la scelta del giudice dellail tentativo della, definito dall'come un "blitz della Meloni", di far eleggere (363 i voti richiesti, vale a dire i 3/5 dei 605 parlamentari) il giurista Francesco Saverio Marini, consigliere giuridicounaL'Identità.

Consulta - ancora una fumata nera : maggioranza fallisce - esulta opposizione -

