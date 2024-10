Con Upel e Auser, gli incontri per la terza età ogni martedì al centro Gino Strada di Montegrotto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il comune di Montegrotto Terme in collaborazione con Upel (Università Padovana Età Libera) e il circolo Auser di Montegrotto propone un ciclo di incontri su varie tematiche storiche, artistiche e di attualità.Gli incontri si terranno il martedì alle 15, a partire dal 15 ottobre, presso il Padovaoggi.it - Con Upel e Auser, gli incontri per la terza età ogni martedì al centro Gino Strada di Montegrotto Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il comune diTerme in collaborazione con(Università Padovana Età Libera) e il circolodipropone un ciclo disu varie tematiche storiche, artistiche e di attualità.Glisi terranno ilalle 15, a partire dal 15 ottobre, presso il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con Upel e Auser, gli incontri per la terza età ogni martedì al centro Gino Strada di Montegrotto - Gli incontri si terranno il martedì alle 15, a partire dal 15 ottobre, presso il centro comunale Gino Strada in via Diocleziana a Montegrotto Terme ... (padovaoggi.it)

Montegrotto Terme, piscina Y-40 presenta “Respira” con Umberto Pelizzari - Esplora la connessione tra corpo, mente e respiro a Montegrotto Terme. Partecipa all'evento esclusivo Respira con Umberto Pelizzari. (vicenzareport.it)

Progetto Formazione Continua di Padova. In tempo di incertezze: credere o no - Riprendono i corsi del Progetto Formazione Continua di Padova: quattro conferenze in ottobre ... (difesapopolo.it)