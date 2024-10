Città di Castello, la magia del ballerino Béjart sul palco degli Accademici Illuminati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comune di Città di Castello ospiterà il 16 ottobre alle 21 “Il ballerino di Bejart”, uno spettacolo straordinario del Consorzio Castello Danza presso il Teatro degli Accademici Illuminati. L’esibizione rende omaggio a Maurice Béjart, il celebre danzatore e coreografo scomparso nel 2007, ed è Perugiatoday.it - Città di Castello, la magia del ballerino Béjart sul palco degli Accademici Illuminati Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comune didiospiterà il 16 ottobre alle 21 “Ildi Bejart”, uno spettacolo straordinario del ConsorzioDanza presso il Teatro. L’esibizione rende omaggio a Maurice, il celebre danzatore e coreografo scomparso nel 2007, ed è

Città di Castello - lo sballo è servito : quattro arresti - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio. Nella notte tra sabato e domenica, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e... (Perugiatoday.it)

Secco 3-1. L’Angelana cala il tris e il Città di Castello crolla. Non basta D’Alessandro - ,(11’st Piancatelli), Mendes; Akhigbe, Musso,(26’st Tueto Fotso), Riommi,(11’st Roscini). . MARCATORI: 6’pt e 37’pt Akhigbe, 43’st Musso rig. A disp. Tutto fin troppo facile per la formazione di Recchi che risolve la pratica in 37 minuti, il tempo per Akhigbe di mettere a segno la doppietta che incanala la gara sui binari voluti dai giallorossi. (Sport.quotidiano.net)

Monica Bellucci madrina del Tartufo Bianco di Città di Castello - Confermato anche il terzo Memorial ’Alessandro Ghigi’, nella gara dei cani da ricerca e della cavatura del tartufo (con i migliori cani di ogni razza e taglia), che si terrà domenica mattina 3 novembre nel ring dei Giardini del Cassero. TUTTE LE NEWS DI LIFESTYLE . Tanti gli estimatori attuali, tra di loro la scelta non poteva che ricadere sulla bellissima Monica Bellucci che non ha mai fatto ... (Panorama.it)