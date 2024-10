Christopher Nolan | Matt Damon in trattativa per il prossimo film della Universal previsto per l’estate 2026

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)inper ilpertornerà a lavorare conper il suo, già presente in “Interstellar” e “Oppenheimer”, è in trattative per diventare il protagonista.scriverà e produrrà insieme a Emma Thomas sotto la loro insegna Syncopy. Dopo il successo di “Oppenheimer”, che ha vinto sette premi Oscar e ha incassato 958 milioni di dollari in tutto il mondo, non sorprende chevoglia collaborare nuovamente con lo studio. Secondo le fonti di Variety, lasta pianificando un’uscita Imax per il titolo il 17 luglio. I dettaglitrama del progetto non sono stati resi noti. Lanon ha rilasciato commenti. “Oppenheimer” è il primodial di fuoriWarner Bros. dopo quasi 20 anni.