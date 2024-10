Caldarroste, pane e salame e vin brulè: arriva in Brianza la festa della castagna (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Caldarroste, pane e salame e vin brulè. Ad Agrate Brianza arriva la festa della castagna. La manifestazione è in programma nel weekend di sabato 19 e domenica 20 ottobre ed è organizzata dal CAI cittadino con il comune di Agrate Brianza.L'area della festa sarà tra via Ferrario e piazza Santa Monzatoday.it - Caldarroste, pane e salame e vin brulè: arriva in Brianza la festa della castagna Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)e vin. Ad Agratela. La manizione è in programma nel weekend di sabato 19 e domenica 20 ottobre ed è organizzata dal CAI cittadino con il comune di Agrate.L'areasarà tra via Ferrario e piazza Santa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caldarroste, pane e salame e vin brulè: arriva in Brianza la festa della castagna - Caldarroste, pane e salame e vin brulè. Ad Agrate Brianza arriva la festa della castagna. La manifestazione è in programma nel weekend di sabato 19 e domenica 20 ottobre ed è organizzata dal CAI ... (monzatoday.it)

Castagna, il gioiello dell’autunno: dieci ristoranti dove mangiarla in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria - La prosa di Giovanni Pascoli lo definì come l’italico albero del pane. Non aveva torto, dato che i frutti del castagno sono stati, nel corso dei secoli, un irrinunciabile baluardo contro la fame. Inte ... (repubblica.it)

Dal Palio degli Asini ad Alba alla Festa del Pane di Savigliano: tante proposte per vivere la domenica in Granda - Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/ ... (targatocn.it)