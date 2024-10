Borsa | Europa positiva in chiusura Parigi +052% Londra +065%

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,52%, Londra +0,65% (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Borse europee positive in chiusura. Parigi ha guadagnato lo 0,52% a 7.560 punti, Londra lo 0,65% a 8.243 punti e Francoforte lo 0,99% a 19.254 punti. Più cauta Madrid, che ha chiuso poco sopra la parità (+0,07% a 11.043 punti). Quotidiano.net - Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,52%, Londra +0,65% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Borse europee positive inha guadagnato lo 0,52% a 7.560 punti,lo 0,65% a 8.243 punti e Francoforte lo 0,99% a 19.254 punti. Più cauta Madrid, che ha chiuso poco sopra la parità (+0,07% a 11.043 punti).

Lo spread Btp-Bund si riduce a 130 - 1 punti in chiusura - Lo spread Btp-Bund si riduce e termina la seduta in calo a 130,1 punti base dai 135 della chiusura di mercoledì. Il rendimento dei titolo di Stato italiano con scadenza a dieci anni è sceso al 3,47% dal 3,52 per cento Fermo invece al 2,17% quello del Bund tedesco. (Quotidiano.net)

Lo spread Btp-Bund si restringe a 135 - 5 punti in chiusura - Il rendimento del titolo di Stato italiano con scadenza decennale è sceso al 3,55% (dal 3,56%) , quello del Bund è invece salito al 2,19% (era 2,18%). Il differenziale dei rendimenti fra Btp e Bund tedesco si è ristretto e a fine giornata si è attestato a 135,5 punti base dai 137,9 della chiusura di mercoledì. (Quotidiano.net)